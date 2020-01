Un Metroid in 2D e Paper Mario in uscita nel 2020 su Nintendo Switch, secondo un insider

Nessuna di queste indiscrezioni è stata confermata da Nintendo, pertanto non possiamo non consigliarvi di andarci cauti. Non è neppure la prima volta che si vocifera di nuovi progetti legati a Metroid: sul finire dello scorso anno s'è parlato della possibile esistenza di una riedizone per Switch di Metroid Prime Collection e di un remake di Super Metroid presumibilmente in sviluppo presso MercurySteam.

Secondo quanto affermato, la casa di Kyoto sarebbe intenzionata a pubblicare nel corso del 2020 un nuovo Metroid in 2D e un nuovo capitolo della serie Paper Mario . Nel primo caso, non si tratterebbe del già annunciato Metroid Prime 4 (di cui sappiamo ancora molto poco), bensì di un progetto legato a Metroid Fusion , quarto titolo della serie pubblicato nel 2002 su GameBoy Advance. Secondo Sabi, si tratterebbe di un vero e proprio sequel . Per quanto riguarda il nuovo presunto episodio di Paper Mario, si tratterebbe invece di una capitolo tradizionale appartenente al genere RPG, e non a quello platform come i capitoli più recenti.

Having looked into it for a bit, I find it reliable enough to complete back the mentions of Paper Mario and Metroid (not prime 4) for 2020. I’ll tweet out the details I back based on talks I had. — Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020

Paper Mario going back to how it was, in 2020 — Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020

The 2D Metroid game does in fact seem to be related to Fusion, also sounds as though it’s set for this year. — Sabi (@New_WabiSabi) January 18, 2020