Metroid 2D per Switch pronto alla pubblicazione? Sviluppato da MercurySteam per un rumor

Dopo aver alimentato le speranze dei fan desiderosi di giocare ad un nuovo Mario Kart per Nintendo Switch, l'insider Zippo è tornato all'attacco menzionando l'esistenza di un nuovo gioco di Metroid in due dimensioni...

L'insider Zippo non sempre si è rivelato affidabile, ma non è nemmeno il tipo da inventarsi le cose dal nulla. Stando alle sue fonti, MercurySteam avrebbe già completato lo sviluppo di un nuovo capitolo della serie Metroid in 2D. "Un nuovo Metroid 2D di MercurySteam esiste al 200%, e questo è un fatto. L'unica cosa che deve fare Nintendo a questo punto è annunciarlo. Nintendo (e di conseguenza Sakamoto) internamente è molto felice di come è venuto fuori il gioco. L'unica altra cosa che ho sentito è che il gioco gira fluidamente a 60fps. La mia previsione è che verrà annunciato all'E3 Direct del mese prossimo".

MercurySteam, per chi non lo sapesse, ha già curato l'ottimo Metroid: Samus Returns per Nintendo 3DS, remake in 2.5D di Metroid II: Return of Samus per Game Boy, dunque rappresenterebbe il team più indicato per un nuovo capitolo della serie in due dimensioni. I fan del franchise, intanto, sono ancora in attesa di informazioni su Metroid Prime 4, il cui sviluppo è ripartito nel 2019 sotto la guida di Retro Studio.