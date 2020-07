Metroid 2D da WayForward annunciato oggi? Sembra proprio di no

Oggi pomeriggio alle 19:00 Nintendo trasmetterà un nuovo Treehouse Live dedicato a Paper Mario The Origami King, durante lo show ci sarà spazio anche per l'annuncio di un nuovo gioco di WayForward. Si tratta del tanto atteso Metroid 2D?

A quanto pare no, la stessa casa di Kyoto è infatti intervenuta in risposta al Tweet per chiarire come il gioco di WayForward sarà basato su una IP terze parti e non sarà dunque un gioco dedicato ad una serie Nintendo. Da tempo si parla di un possibile ritorno di Metroid con un gioco bidimensionale in stile Super Metroid e Metroid Fusion, come antipasto in attesa di Metroid 4... non sarà però questa l'occasione per svelare questo progetto, mai confermato e ad oggi ancora in dubbio.

Non è chiaro quale sia quindi il misterioso gioco di WayForward, lo studio è noto per la serie Shantae ma ha lavorato su commissione anche su altri progetti, come Contra 4 di Konami, uscito su Nintendo DS nel lontano 2008. Pomeriggio ne sapremo certamente di più, l'unica certezza è che durante il Treehouse Live di Nintendo non ci sarà alcuno spazio dedicato a Metroid.