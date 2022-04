Metroid 64: il kolossal mai nato risorge come gioco fan made, ecco il video

Dalle pagine dei suoi profili social, lo sviluppatore indipendente Luto Akino mostra i frutti del suo ambizioso progetto fan made dedicato a Metroid 64, il kolossal mai nato di Yoshio Sakamoto per Nintendo 64.

Non potendo attingere ad alcun materiale promozionale o prototipo di un videogioco che, come Metroid 64, non è mai stato in sviluppo, il creatore di contenuti messicano ha deciso di rifarsi alla lunga tradizione dei platform N64 per immaginare Samus in un contesto ludico completamente tridimensionale ma con visuale in terza persona.

Come sottolinea Akino nel descrivere sui social il lavoro che sta portando avanti, nella sua interpretazione di Metroid 64 la prospettiva in terza persona contribuisce a risolvere una delle criticità ravvisate da Sakamoto: il papà di Super Metroid non riteneva possibile far aderire il gameplay a scorrimento dei primi capitoli di Metroid al controller del Nintendo 64 e, con esso, al nuovo approccio 3D abbracciato (con enorme successo) da serie come Super Mario (a partire da Super Mario 64) e The Legend of Zelda (con Zelda Ocarina of Time).

La versione di Akino del mai nato Metroid 64, sviluppata servendosi del motore grafico Unity 3D, prevede così uno scenario pieno di piattaforme, trappole e percorsi segreti da imboccare rotolando da un corridoio all'altro con la meccanica che ha reso celebre la saga. Il tutto, rimanendo fedele ai canoni estetici e alle limitazioni tecnologiche del tempo, un approccio "low poly" che accomuna Akino ad altri designer indipendenti come Lilith Walther e il suo eccezionale demake Bloodborne PSX.