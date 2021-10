Metroid: come si chiama la protagonista della serie Nintendo?

L'arrivo di Metroid Dread, disponibile dall'8 ottobre 2021 su Nintendo Switch, ha riportato in auge l'interesse degli appassionati attorno la celebre serie Nintendo, che da 35 anni regala grandi soddisfazioni con avventure spettacolari e dense d'atmosfera.

In particolare Metroid Dread segna il ritorno della saga bidimensionale dopo quasi un ventennio di assenza (se si escludono i remake Metroid Zero Mission e Metroid Samus Returns). Coloro che non hanno ampie conoscenze del brand potrebbero essere curiosi di scoprire chi è la protagonista della serie Metroid. Si tratta di Samus Aran, ex soldato della Federazione Galattica e ora una cacciatrice di taglie in giro per lo spazio. Tratto distintivo di Samus è la Power Suit, esoscheletro che indossa in missione e che le consente di combattere facendo ricorso a poteri di varia natura come raggi energetici e missili, oltre a cambiare forma e trasformarsi ad esempio in una Morph Ball, una sfera che le permette di attraversare i cunicoli più stretti.

Da sempre Samus dà la caccia ai Pirati Spaziali, nemici principali della serie guidati dal temibile Ridley, l'assassino della sua famiglia e distruttore della colonia K-2L in cui viveva da giovanissima (come raccontato nell'e-manga dedicato alla serie). I vari titoli del franchise approfondiscono un poco alla volta la storia personale e le motivazioni della protagonista, che è passata alla storia anche per essere stata al centro di uno dei primi, grandi colpi di scena offerti dai mondo dei videogiochi: nei finali alternativi del primissimo Metroid, infatti, viene mostrato il personaggio senza la sua tuta, che si rivela essere una donna. Fino a quel momento nulla faceva ipotizzare apparenze femminili per Samus, con il libretto d'istruzioni del gioco che si riferiva alla protagonista utilizzando il maschile: una scelta voluta da Nintendo proprio per celare in tutti i modi la clamorosa rivelazione alla fine di Metroid, suscitando reazioni di stupore nei giocatori.

Con la sola eccezione di Metroid Prime Federation Force per Nintendo 3DS, Samus è stata la protagonista principale di ogni singolo episodio della serie. Al di fuori del suo brand di appartenenza, invece, la cacciatrice di taglie è presente in tutti i Super Smash Bros. sin dal primissimo capitolo per Nintendo 64. Samus Aran viene considerata una delle più celebri eroine di videogiochi di tutti i tempi, nonché uno dei personaggi Nintendo più amati.

