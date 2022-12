Metroid: un cosplay di Samus Aran armata solo di pistola

Tra le grandi esclusive presenti su Nintendo Switch il pubblico di videogiocatori può trovare anche il gioco di Metroid più venduto di sempre. Ci riferiamo a Metroid Dread, il capitolo spin-off della serie i cui progetti iniziali risalgono al 2004 per Nintendo DS e che fu poi cancellato nel 2006.

Protagonista della serie Metroid è Samus Aran, che fece il suo debutto nel lontanissimo 1986 su Nintendo Entertainment System. Samus è una delle prime protagoniste femminili dei videogiochi, ma a causa della pesante corazza indossata non tutti si resero conto del suo sesso.

Oltre che nei vari capitoli della saga Metroid, la cacciatrice di taglie spaziale è apparsa in molti altri titoli Nintendo, come ad esempio in Super Smash Bros.. Stando a quanto rivelato dagli autori Hiroji Kiyotake e Yoshio Sakamoto, il suo cognome deriva dal secondo nome di Pelé, leggenda del calcio che si trova attualmente in cattive condizioni di salute e il cui nome completo è Edson Arantes do Nascimento.

A ogni modo, Samus torna a rendersi protagonista in questa interpretazione dalla cosplayer Alina Becker. In questo cosplay di Samus da Metroid la vediamo indossare unicamente la sua uniforme azzurra, e non la corazza, e destreggiarsi con una pistola laser. Vi ricordiamo che Nintendo è al lavoro su Metroid Prime Remastered.