Metroid: un cosplay di Samus Aran nella foto di MissBri

Ci sono giochi che, negli anni '80 e '90, hanno iniziato a fortificare dei generi e sottogeneri che ancora oggi vengono molto richiesti dai giocatori. I Metroidvania, ad esempio, sono un sottogenere molto specifico nato dalle caratteristiche di due capisaldi del settore, Metroid e Castlevania.

Anche con l'avvento di giochi record di nuova generazione come Hollow Knight, il classico Metroid continua ad avere un fascino indimenticabile e che porta il pubblico a richiedere la produzione di nuovi capitoli. Si parla da tempo di Metroid Prime 4, che segnerebbe il ritorno di Samus Aran, una delle protagoniste storiche del mondo dei videogiochi e prima donna ad avere un ruolo di peso nell'immaginario dell'industria. Arriverà o no? Non si sa ancora il quando, ma intanto in rete continuano gli omaggi alla serie e alla sua protagonista.

La cosplayer Miss Bri si getta addosso la tuta blu di Samus Aran in questo cosplay a tema Metroid. Bionda come nelle versioni ufficiali, con i capelli legati da un elastico rosso in una coda di cavallo, questa Samus esce dalla tuta sci-fi rossa e gialla e si mostra in una versione più umana. E se non la ricordate, ripercorrete tutta la storia di Samus Aran nei videogiochi di Metroid.