Metroid: un cosplay di Samus Aran impaziente per il debutto di Prime 4

Metroid Prime 4 potrebbe essere più vicino del previsto, con Nintendo impegnata con i preparativi per la campagna. Ad avvicinare la community di appassionati alla saga sci-fi della Grande N è la cosplayer Gremlynne, conosciuta su Instagram anche con il nome di Possum_bimbo.

Nel corso dei primi mesi dell'anno gli appassionati hanno potuto cimentarsi in Metroid Prime Remastered, un grande classico tirato in spolvero per Nintendo Switch. Per quanto riguarda il futuro della saga, invece, è ancora tutto incerto. Il quarto episodio di Prime è stato annunciato ufficialmente nel 2017, ma a oggi la sua produzione è scomparsa dai radar da quasi quattro anni, quando Nintendo annunciò che ci sarebbe stato Retro Studios alla guida del progetto. Metroid Prime 4 potrebbe uscire su Nintendo Switch 2, ma al momento si tratta solamente di speculazioni.

In attesa di notizie ufficiali da parte di Nintendo, è l'artista Gremlynne a rilanciare la serie. Samus Aran, la bionda eroina che si nasconde sotto la tuta mech di Metroid, è pronta a tornare in azione e a farlo in tre dimensioni. In questo cosplay di Samus da Metroid possiamo ammirare la protagonista della saga con la sua iconica tuta azzurra, ma seduta di spalle e armata di Power Beam al braccio sinistro.