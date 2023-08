Metroid: un cosplay di Samus Aran in tuta azzurra in due scatti fronte e retro

Nell'inverno del 2023 è arrivato Metroid Prime Remastered, un classico tirato a lucido per i giocatori Switch. L'iconica e longeva saga di Nintendo non tarderà però a tornare, come suggeriscono diversi leak. Torniamo dunque al fianco di Samus Aran per una nuova avventura nello spazio remoto.

Il primo dei rumor che riguardano Metroid è legato a una nuova remastered. Secondo la voce influente di Jeff Grubb Nintendo starebbe pensando a una remastered di Metroid Prime 2 Echoes, in arrivo in occasione del ventesimo anniversario del gioco, che fece il suo debutto nel 2004 su GameCube, e sulla scia del successo recente della remaster del primo episodio.

Non solo remaster, ma anche seguiti ufficiali. Retro Studios è alla ricerca di personale per Metroid Prime 4, la tanto attesa è desiderata avventura in 3D di Samus che arriverà su Nintendo Switch forse già nel 2024. Si parla poi infine di un sequel anche per Metroid Dread, l'episodio in 2D arrivato nel 2021. Questa uscita sarebbe invece programmata nel 2025, secondo dei leak.

In questo cosplay di Samus Aran da Metroid torniamo in compagnia della donna che si nasconde dietro l'esoscheletro conosciuto come Tuta Energia. Samus nasce in una Colonia Terrestre in un futuro remoto e diviene una cacciatrice di taglie che collabora con la Federazione Galattica per scongiurare eventi catastrofici. A condividere questa bellissima interpretazione in tuta attilata azzurra, in due scatti fronte e retro, è la cosplayer Ri.Care.