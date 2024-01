Metroid: un cosplay di Samus, la cacciatrice di taglie in lotta con i pirati spaziali

L'anno appena trascorso è stato pazzesco per i fan Nintendo. Nel 2023 sono usciti diversi giochi da urlo su Switch, tra cui la remastered di Metroid Prime. Ma l'epopea spaziale di Samus Aran proseguirà nei mesi a venire, oppure la cacciatrice di taglie si fermerà? A rispondere a questa domanda è la celeberrima cosplayer Luxlo.

Metroid Prime è stato tirato a lucido con la remastered uscita su Switch. Ma come proseguirà la leggendaria saga pubblicata da Nintendo? Se alcuni leak vorrebbero un seguito per Metroid Dread, pare più probabile che il futuro del franchise sia ancora in 3D. Difatti, si parla molto più insistentemente di una possibile remaster per Metroid Prime 2. L'appuntamento più atteso, tuttavia, è quello con un episodio inedito.

Tra i giochi che vorremmo vedere su Switch nel 2024 non può mancare lui. Parliamo ovviamente di Metroid Prime 4, di cui non si hanno però informazioni certe da diversi mesi. Secondo alcuni leak, il progetto esiste, sebbene ancora Nintendo non abbia programmato una data d'uscita per Metroid Prime 4.

A ogni modo, Samus è già qui pronta a combattere i pirati spaziali e i Metroid. In questo cosplay di Samus da Metroid possiamo osservare la cacciatrice di taglie dalla coda alta bionda rinunciare alla sua potente armatura per indossare invece la Zero Suit azzurra.