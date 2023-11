Metroid: un cosplay di Samus indossa la tutta Zero Suit in cerca di prede

Le ultime settimane hanno portato una lunga e spettacolare lista di novità su Nintendo Switch, ma il pubblico chiede a gran voce il ritorno di Metroid. Samus sarà la protagonista di una nuova, meravigliosa avventura spaziale, su cui vige però un certo alone d'incertezza. Metroid Prime 4 non ha una data d'uscita, sebbene i lavori siano in corso.

Mentre il franchise di Mario vola con i suoi numerosi spin-off e titoli originali, chi è dato per disperso è Metroid. Nel corso dell'anno su Switch è arrivato Metroid Prime Remastered, ma il pubblico vorrebbe di più. Un nuovo capitolo, tuttavia, appare ancora molto lontano.

Metroid Prime 4 potrebbe essere uno dei titoli di lancio di Switch 2, la prossima vociferata console di casa Nintendo. Al momento non vi è tuttavia nulla di certo, se non che il progetto in sviluppo presso Retro Studios è stato riavviato completamente da zero nel gennaio del 2019. Da allora sono trascorsi quattro anni, ma ancora nulla è stato mostrato del titolo.

A risollevare l'umore del fandom ci pensa questo cosplay di Samus Aran da Metroid. L'eroina cacciatrice di taglie spaziale indossa la sua tuta Zero Suit, e mentre in una mano impugna la sua pistola laser, dall'altra tiene saldo l'elmetto dell'armatura. A condividere sui social media questa bellissima interpretazione è la cosplayer Coco.Vanilla.