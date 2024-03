Metroid Dread, acquista l'esclusiva per Nintendo Switch ad un prezzo super scontato

Uscito più di 2 anni fa, Metroid Dread è acquistabile ad un prezzo super scontato su Amazon, un'ottima occasione per recuperare una delle migliori esclusive Nintendo ad un prezzo eccezionale.

Metroid Dread, la versione italiana in super offerta su Amazon



Il gioco è acquistabile al prezzo scontato di 35 euro invece di 59,99 euro, con lo sconto di 25 euro dal prezzo di listino. Lo sconto è ottimo e vi ricordiamo che le esclusive di Nintendo sono famose, oltre per la loro qualità, anche per non scendere mai troppo di prezzo. La versione in offerta è con copertina in italiano, il gioco è completamente sottotitolato in italiano.

Metroid Dread ad un prezzo scontato su Amazon Italia

Metroid Dread è il seguito di Metroid Fusion, l'ultimo capitolo in 2D uscito 19 anni fa, Il titolo propone un misto di grafica tridimensionale e gameplay 2D in puro stile Metroidvania come da tradizione nella serie.



