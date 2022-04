Metroid Dread si aggiorna gratis con tre nuove modalità, tra cui Boss Rush

Nintendo continua a supportare Metroid Dread con nuovi contenuti gratuiti, in queste ore MercurySteam ha pubblicato l'aggiornamento 2.1.0 che introduce tre nuove modalità di gioco aggiuntive.

La prima è Boss Rush, classica modalità che vi permetterà di sfidare in sequenza i dodici boss del gioco in una sorta di attacco al tempo, questa modalità verrà sbloccata solo dopo aver completato il gioco almeno una volta. Survival Rush invece è una corsa contro il tempo con l'obiettivo di sconfiggere il maggior numero di boss in cinque minuti, questa modalità si sblocca completando Boss Rush o Drad Rush. Infine la modalità Dread Rush è simile a Boss Rush ma in questo caso ogni volta che Samus viene colpita perderà tutta la propria energia e dovrete ricominciare da zero.

L'aggiornamento risolve anche bug e problemi minori aumentando la stabilità generale del gioco e correggendo piccoli glitch segnalati dalla community. Metroid Dread è un successo e la casa di Kyoto ha confermato che nuovi contenuti verranno pubblicati almeno per tutto il 2022, non è chiaro però se siano previsti anche DLC a pagamento o solamente aggiornamenti contenutistici gratuiti.

Uscito lo scorso ottobre insieme a Nintendo Switch OLED, Metroid Dread è diventato uno dei giochi più venduti della serie nata a metà degli anni '80 su NES.