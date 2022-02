Metroid Dread: il nuovo aggiornamento gratis aggiunge la brutale Modalità Dread

Non solo nuovi giochi, nel corso del Nintendo Direct di febbraio 2022 c'è stato spazio anche per l'annuncio di due nuove modalità per Metroid Dread, che verranno aggiunte a breve nell'ambito di un aggiornamento gratis.

I giocatori hardcore desiderosi di mettere a dura prova le proprie abilità troveranno pane per i loro denti nella brutale Modalità Dread, nella quale basterà un solo colpo per ritrovarsi dinanzi alla schermata del game over. Ai neofiti, invece, è indirizzata la nuova Modalità Principiante, in cui l'Energia e le Munizioni vengono recuperate più rapidamente. Entrambe verranno messe a disposizione con un aggiornamento del tutto gratis nel corso delle prossime ore, che interesserà anche la demo di Metroid Dread.

Un secondo aggiornamento gratuito è invece previsto durante il mese di aprile 2022. In quel caso, verrà introdotta la Modalità Serie di Boss, nella quale i giocatori saranno chiamati ad affrontare una serie di boss uno dopo l'altro.

Metroid Dread, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch. Avendo già piazzato ben 2,74 milioni di copie, è destinato a diventare molto presto il capitolo di maggior successo dell'intera serie: Metroid Prime con le sue 2,84 milioni di unità è già stato messo nel mirino.