Metroid Dread su Amazon è acquistabile ad un super prezzo

Uscito quasi 2 anni fa, Metroid Dread è acquistabile ad un prezzo scontato su Amazon, un'ottima occasione per recuperare una delle migliori esclusive Nintendo ad un prezzo eccezionale.

Il gioco è acquistabile al prezzo scontato di 44,71 euro invece di 59,99 euro, con lo sconto di 15 euro dal prezzo di listino. Lo sconto è ottimo e vi ricordiamo che le esclusive di Nintendo sono famose, oltre per la loro qualità, anche per non scendere mai troppo di prezzo. La versione in offerta è con copertina in francese, il gioco è completamente sottotitolato in italiano.

Clicca qui per acquistare Metroid Dread ad un prezzo scontato su Amazon Italia

Metroid Dread è il seguito di Metroid Fusion, l'ultimo capitolo in 2D uscito 19 anni fa, Il titolo propone un misto di grafica tridimensionale e gameplay 2D in puro stile Metroidvania come da tradizione nella serie.



Proprio in questo momento su Amazon gli ultimi capitoli di Pokémon sono acquistabili ad un prezzo scontato, Scarlatto e Violetto sono in offerta a 49,99 euro, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono acquistabili a 37,45 euro cadauno, Leggende Pokémon Arceus a 49,98 euro a questo link.