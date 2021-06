Metroid Dread: gli amiibo di Samus ed EMMI forniscono vantaggi di gameplay

Nonostante le polemiche riguardo l'amiibo di Zelda Skyward Sword HD non si siano ancora assopite del tutto, la casa di Kyoto ha annunciato e messo in vendita una nuova coppia di statuine che potrebbe scatenare opinioni divergenti.

Stavolta ad essere coinvolti sono Metroid Dread, fresco di annuncio all'E3 2021, e gli amiibo di Samus ed E.M.M.I. venduti in un double pack dal costo di 29,99 euro. Dalla descrizione apparsa sulle schede di alcuni rivenditori internazionali, emerge che le due statuine conferiscono dei chiari vantaggi di gameplay.

Utilizzando l'amiibo di Samus, i giocatori di Metroid Dread otterranno un incremento della salute permanente di 100 unità: si tratta di upgrade applicabile una sola volta al primo utilizzo. In aggiunta a ciò, una volta al giorno, potranno fare tap per recuperare tutta l'energia dell'eroina, tirandosi fuori dai guai in caso di necessità. L'amiibo di E.M.M.I, invece, al primo utilizzo (e una volta soltanto) conferisce un aumento permanente della capacità di trasporto dei missili di 10 unità. Inoltre, similmente a quanto accade con Samus, una volta al giorno potranno utilizzare la statuina per ottenere il recupero completo dei missili in inventario.

A prima vista gli aiuti possono sembrare consistenti, ma il loro impatto sul gameplay è tutto da valutare. Chi conosce la serie Metroid sa bene che non sono una barra di energia e una manciata di missili a fare davvero la differenza, in ogni caso è innegabile che ci troviamo dinanzi a dei vantaggi a pagamento. Per saperne di più sul gioco, leggete la nostra anteprima di Metroid Dread.