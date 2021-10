Metroid Dread, l'avventura di Samus si aggiorna: l'update risolve un grande bug

Mentre Metroid Dread sfida FIFA 22 ai vertici delle classifiche di vendita italiane, il team di Nintendo avvia le operazioni di supporto post lancio dedicate al titolo sviluppato da MercurySteam.

L'avventura di Samus Aran accoglie infatti il primo aggiornamento dal momento del lancio del gioco. Disponibile per il download su Nintendo Switch già da ora, l'update porta Metroid Dread alla versione 1.0.1. Le modifiche introdotte nel gioco dalla patch non risultano essere particolarmente numerose, anche se l'intervento si occupa di risolvere una importante imperfezione.

La patch corregge infatti il già segnalato bug presente sul finire di Metroid: Dread. A causa di quest'ultimo, segnando una specifica porta con un indicatore sulla minimappa, diveniva infatti impossibile distruggere il passaggio in questione senza generare una chiusura forzata nel gioco. Tale correzione rappresenta l'intervento principale apportato dall'update 1.0.1 di Metroid Dread, che per il resto si occupa di correggere anche alcuni bug minori tramite l'introduzione di fix appositamente dedicati.



Con un grande successo commerciale per gli standard della serie Metroid, il nuovo capitolo della saga Nintendo ha generato un nuovo interesse per l'IP. Non a caso, infatti, hanno di recente trovato nuovo slancio le vendite di Metroid: Other M, tra i capitoli che hanno preceduto la narrazione proposta dall'attuale Metroid Dread.