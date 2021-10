Metroid Dread: Bethesda celebra il ritorno di Samus con un artwork particolare

Nella giornata che vede l'esordio di Metroid Dread, le celebrazioni per il ritorno di Samus vanno oltre i confini di casa Nintendo. Un altro colosso come Bethesda ha infatti espresso le proprie congratulazioni con un artwork dedicato all'iconico personaggio della grande N.

Il nuovo capitolo di Metroid che completa la storica saga e accompagna il lancio della Nintendo Switch Oled è stato accolto positivamente dalla stampa di settore ed il suo esordio è stato celebrato da i fan di tutto il mondo. Anche un colosso come Bethesda, il publisher che ormai da diversi mesi è stato acquistato da Microsoft, ha deciso di dare il benvenuto al nuovo titolo di Nintendo con un particolare artwork che chiama in causa Doom Eternal e vede come protagonista un altro iconico personaggio del mondo videoludico, il Doom Slayer. Per l'occasione il cacciatore di demoni è stato rappresentato in una posa, con un'armatura e uno sfondo che ricordano da vicino le caratteristiche di Samus Aran e la cover scelta per Metroid Dread. Il parallelismo tra la protagonista Samus e il Doom Slayer sembra evidente e azzeccato.

Prima di lasciarvi alle immagini, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione di Metroid Dread a cura di Marco Mottura.