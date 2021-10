Metroid Dread: come mirare e sparare con il Braccio Cannone di Samus

Metroid Dread è ufficialmente disponibile in esclusiva su Nintendo Switch e permette ai giocatori di tornare a prendere il controllo di Samus Aran, una delle cacciatrici di taglie più famose del mondo videoludico. Scopriamo insieme come sfruttare tutte le sue abilità legate al Braccio Cannone in questa nuova avventura dalle tinte horror.

Come mirare

A differenza di quanto si possa immaginare, in Metroid Dread non è possibile direzionare i colpi tramite il movimento della levetta analogica destra. Se volete colpire un obiettivo con precisione dovete tenere premuto il tasto L (il dorsale sinistro), così che Samus possa restare ferma e direzionare il raggio laser utile per prendere la mira grazie allo stick analogico sinistro, ovvero quello solitamente utilizzato per il movimento.

Raggio Energia

Il Raggio Energia non è altro che l'attacco standard del Braccio Cannone di Samus Aran e consiste in proiettili veloci ma dal potere d'arresto piuttosto basso. Per sparare questi proiettili non occorre fare altro che premere Y: la velocità di fuoco dipende dal numero di pressioni del tasto ed è quindi possibile sparare raffiche di colpi energetici premendo ripetutamente Y, anche mentre si mira.

Raggio Carica

Questo attacco secondario del Braccio Cannone si sblocca nella prima ora di Metroid Dread e non è altro che il classico colpo caricato presente in ogni singolo episodio della serie. Che stiate mirando o meno, potete eseguire un colpo caricato semplicemente tenendo premuto il tasto adibito allo sparo, ovvero Y, per poi rilasciarlo al momento opportuno.

Salto Rotante

Il Salto Rotante è un attacco che viene solo citato nei tutorial testuali di Metroid Dread e che può essere molto utile contro i nemici più piccoli e quelli volanti. Si tratta infatti di un attacco corpo a corpo che si attiva tenendo premuto il tasto Y per caricare il Raggio Carica e saltando verso il bersaglio: in questo modo si creerà un'aura arancione intorno alla protagonista che infliggerà danno all'avversario.

Missile

Si tratta dell'arma secondaria standard di Samus Aran e, a differenza del Raggio Energia e del Raggio Carica, consuma proiettili. I missili possono essere sparati tenendo premuto il tasto L e poi premendo il tasto Y, anche mentre si sta mirando.

