Metroid Dread: data d'uscita e trailer per il nuovo capitolo 2D della serie Nintendo

Tra i primi titoli mostrati al Nintendo Direct dell'E3 2021 troviamo il tanto chiacchierato nuovo capitolo bidimensionale della serie con protagonista Samus Aran: Metroid Dread.

Il gioco, annunciato ormai diversi anni fa, è finalmente stato mostrato al pubblico e propone ancora una volta grafica tridimensionale e gameplay 2D. Come si può notare nel trailer d'annuncio, le atmosfere di questo nuovo capitolo sono più cupe rispetto al solito e a ricordarcelo è lo stesso titolo, che in italiano significa "terrore". A tal proposito le sequenze di gameplay mostrate all'evento vedono Samus scappare da E.M.M.I., un pericoloso robot che sembra dare la caccia alla protagonista in giro per la mappa in maniera simile a quanto abbiamo visto in numerosi titoli horror come Alien Isolation e Outlast.

Prima di lasciarvi al filmato d'annuncio, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 8 ottobre 2021 in esclusiva su Nintendo Switch e sarà accompagnato da una coppia di Amiibo venduti in bundle, ovvero le statuine di Samus Aran ed E.M.M.I., le quali dovrebbero attivare delle funzioni extra nel gioco che non sono ancora state svelate da parte della Grande N.

