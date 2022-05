Metroid Dread detronizza Prime: è il gioco di Samus più venduto di sempre

Metroid Dread non ha registrato i numeri di altri best seller su Nintendo Switch ma la casa di Kyoto può dirsi molto soddisfatta delle performance del gioco: con 2.9 milioni di copie distribuite, Dread è ora il gioco di Metroid più venduto di sempre.

Metroid Dread detronizza così Metroid Prime per GameCube, uscito nel 2002, ad oggi l'episodio della saga più venduto in assoluto. Nessun gioco di Metroid ha venduto mai più di tre milioni di copie nella storia, il primo Metroid Prime ha piazzato circa due milioni di copie secondo quanto dichiarato da Retro Studios nel lontano 2007.

La serie Metroid gode di scarsa popolarità in Giappone e registra buoni numeri specialmente in Nord America e parte dell'Europa, Metroid Dread ha registrato il miglior lancio per la serie in UK, Dread ha venduto oltre tre volte e mezzo il numero di copie di Metroid Samus Returns, uscito nel 2017 su Nintendo Switch.

Nonostante, come detto, i numeri non siano paragonabili a quelli di altri franchise Nintendo, la serie Metroid sembra godere di buona salute e secondo un report Nintendo ha in programma tanti altri giochi di Metroid con l'obiettivo di capitalizzare il momento d'oro della saga e la ritrovata popolarità di Samus presso un pubblico più vasto.