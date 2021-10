Metroid Dread: quanto dura la nuova avventura di Samus Aran?

Metroid Dread sta per arrivare, il nuovo gioco con protagonista la celebre cacciatrice di taglie sarà disponibile su Nintendo Switch dall'8 ottobre. Sono in molti a chiedersi quanto dura Metroid Dread? Ci troviamo di fronte ad un gioco longevo oppure no?

Come sottolineato nella recensione di Metroid Dread a cura di Marco Mottura per arrivare alla fine dell'avventura sono necessarie poco meno di nove ore, indicativamente tra le otto e le nove ore appunto, anche se questo tempo è estremamente variabile in base a vari fattori, tra i quali anche il vostro livello di esperienze e il modo di approcciarsi all'avventura. In ogni caso la campagna di Metroid Dread non è lunghissima e può essere terminata generalmente in meno di dieci ore.

Metroid Dread è connesso agli altri capitolo della serie, ecco in che ordine bisogna giocare Metroid per seguire la storia partendo dal primo Metroid del 1985 (o dal più recente remake Metroid Zero Mission uscito nel 2004). Per saperne di più potete vedere il gameplay di Metroid Dread andato in onda sul nostro canale Twitch, ideale per farsi una idea più precisa sulle meccaniche di gioco del nuovo Metroid, sviluppato in collaborazione con il team spagnolo MercurySteam già autori di Metroid Samus Returns, remake di Metroid 2 Return of Samus uscito originariamente su Game Boy.