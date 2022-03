Metroid Dread, grandissimi risultati in UK: è il capitolo 2D più venduto di sempre

L'ultima avventura di Samus Aran continua a segnare successi non di poco conto per l'iconica serie Nintendo. Uscito nell'ottobre del 2021, Metroid Dread potrebbe diventare il gioco più venduto della serie, avendo venduto 2.74 milioni di copie al 31 dicembre 2021. Ed arrivano importanti conferme dal mercato UK.

Stando ai dati riportati da Christopher Dring di GamesIndustry, nel Regno Unito Metroid Dread si è già imposto come il capitolo 2D più venduto di sempre. Non solo, è divenuto anche il terzo gioco Metroid di maggior successo, dietro solamente al primo Metroid Prime ed a Metroid Prime 3 Corruption. Dring fa tuttavia notare che i dati in suo possesso non tengono conto delle vendite in formato digitale, motivo per cui non è da escludere che il quinto episodio della serie bidimensionale possa essere già divenuto il Metroid più venduto di tutti i tempi sul suolo britannico.

Nonostante la serie con protagonista Samus sia sostanzialmente di nicchia rispetto ai nomi ben più popolari di Nintendo quali Super Mario, Mario Kart, The Legend of Zelda e Animal Crossing, si tratta ugualmente di un grande traguardo per l'opera sviluppata da Mercury Steam, che potrebbe per davvero essere già divenuto il capitolo di maggior successo commerciale di tutto il brand: la certezza definitiva la avremo non appena Nintendo aggiornerà i dati di vendita.

Nei mesi successivi al lancio, intanto, l'opera ha ricevuto diversi aggiornamenti e nuovi contenuti, tra cui un brutale nuovo livello di difficoltà per Metroid Dread, oltre a una modalità pensata per i principianti.