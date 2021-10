Metroid Dread: grosso bug scoperto a fine gioco, Nintendo al lavoro su una patch

L'ultima avventura di Samus Aran è disponibile su Nintendo Switch dall'8 ottobre 2021 ed ha già ottenuti i primi, importanti consensi in termini commerciali: basti pensare che Metroid Dread è il miglior lancio di sempre per la serie in UK, a conferma di quanto era grande l'attesa verso il nuovo capitolo 2D.

Ma sembra che non tutti i fan sono riusciti a godersi a pieno il titolo sviluppato da MercurySteam: alcuni, infatti, hanno incontrato un bug a pochi passi dalla fase finale che costringe il software a chiudersi e riavviarsi. Nintendo è già al corrente della situazione e sta lavorando a un fix volto a prevenire il crash del gioco.

"Un bug è stato trovato in Metroid Dread che può impedire ai giocatori di progredire in una determinata condizione. Un patch per risolvere il problema sarà pubblicata entro la fine di ottobre. Ci scusiamo per l'inconveniente", si legge in un post su Twitter pubblicato da Nintendo of America, che conferma l'arrivo della patch correttiva nel giro di poche settimane. Ma qual è l'errore specifico a cui la Grande N si riferisce? A quanto pare,nelle fasi conclusive, se i giocatori distruggono una specifica porta segnata con un indicatore sulla mappa, appare un messaggio di errore che causa il crash del gioco impedendo di procedere oltre.

Nintendo ha comunque spiegato come prevenire l'insorgere del problema in attesa dell'update: una volta riavviata la partita, e prima di arrivare nell'area incriminata, basta semplicemente rimuovere l'indicatore dalla porta sulla mappa e l'avventura procederà senza ulteriori intoppi. Non si tratta inoltre dell'unica controversia attorno all'opera: MercurySteam non ha inserito tutto lo staff nei credits di Metroid Dread, dando una motivazione che ha suscitato alcune polemiche tra i giocatori.