Metroid Dread, tra inseguimenti e scontri: nuovo gameplay per l'esclusiva Nintendo

Con l'annuncio di Metroid Dread che è già un successo su Amazon, il team di casa Nintendo propone al pubblico alcune nuove sequenze di gioco tratte dalla produzione.

Dopo aver offerto un primo ricco sguardo al titolo in occasione del Nintendo Treehouse trasmesso all'E3 2021, il colosso di Kyoto ha reso disponibile una prima sezione del sito ufficiale del gioco. Dalle pagine del portale teaser giapponese di Metroid Dread, in particolare, arriva ora una nuova sequenza di gameplay. Disponibile direttamente in apertura a questa news, la sezione vede Samus Aran alle prese con inseguimenti e scontri con un avversario determinato, deciso a bloccare l'avanzata della cacciatrice di taglie siderale.

Ricordiamo che con l'annuncio di Metroid Dread, Nintendo ha fin da subito identificato la precisa data di lancio del gioco. La nuova esclusiva della Grande N raggiungerà il catalogo di Nintendo Switch il prossimo 8 ottobre 2021, segnando il ritorno della serie Metroid con il primo capitolo inedito da moltissimi anni. In futuro, i giocatori potranno inoltre vestire i panni di Samus Aran anche nell'attesissimo Metroid Prime 4, ancora in sviluppo presso Retro Studios.

In attesa del lancio, sulle pagine di Everyeye trovare una ricca anteprima di Metroid Dread, redatta dal nostro Marco Mottura.