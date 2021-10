Metroid Dread: Kotaku accusata di istigazione alla pirateria, la risposta della testata

Lo scorso weekend, a pochissimi giorni dal lancio di Metroid Dread, la redazione di Kotaku ha condiviso alcuni video del gioco di MercurySteam in azione su PC grazie a due differenti emulatori di Nintendo Switch. L'articolo ha tuttavia scatenato le ire di una certa frangia di utenza, che ha accusato la testata di promuovere la pirateria.

Nel tweet di un utente si legge: "Metroid è uscito da meno di una settimana e già abbiamo una testata di rilievo che promuove la pirateria. Se fosse stato un gioco vecchio l'avrei capito, ma questo è nuovo. Non mi meraviglio che Kotaku non piaccia a nessuno. Non hanno integrità. Ci sono voluti 15 anni per Dread. Merita di vendere". Un altro giocatore, invece, ha scritto: "Ma cosa sta succedendo? I fan hanno atteso quasi due decadi per un nuovo Metroid in 2D. E adesso, due giorni dopo l'uscita, Kotaku si mette e promuovere la pirateria?".

Potremmo andare avanti ancora per molto, dal momento che sui social si trovano decine, se non centinaia di messaggi dello stesso tenore. Qualcuno ha anche chiesto a Nintendo di far chiudere il sito. Kotaku non ha potuto ignorarli, e ha aggiornato l'articolo originale con la seguente dichiarazione.

"Una versione precedente di questo articolo è stata interpretata da molti lettori come un consiglio diretto a scaricare illegalmente questo gioco appena pubblicato. Siamo dispiaciuti per questa interpretazione. Kotaku crede che l'emulazione sia una parte vitale del mondo del gaming, in particolare per la preservazione dei videogiochi, ma non incoraggia nessuno in maniera diretta a infrangere la legge e scaricare dei giochi che non hanno acquistato. Crediamo che i nostri lettori siano degli adulti intelligenti capaci di intraprendere certe decisioni da soli, indipendentemente da noi".

Nel frattempo, i video di gameplay che mostravano Metroid Dread in azione su PC (che abbiamo riportato pure noi per mostrare i progressi compiuti nell'emulazione, e assolutamente non per invogliare alla pirateria, una pratica che condanniamo), sono stati rimossi da YouTube per volere di Nintendo.