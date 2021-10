Metroid Dread: MercurySteam non ha inserito tutto lo staff nei credits ma c'è un motivo

La testata spagnola Vandal ha raccolto alcune testimonianze di collaboratori di MercurySteam (studio autore di Metroid Dread) i quali lamentano di non essere stati inseriti nei titoli di coda. Prontamente è arrivata anche la risposta dell'azienda.

A parlare per primo è stato Roberto Mejías, 3D Artist che ha affermato di aver visto assets e materiale grafico da lui creato nel gioco, tuttavia il suo nome non compare nei riconoscimenti. Un secondo membro dello staff (anonimo) ha dichiarato a Vandal di aver lavorato a Metroid Dread per quasi dodici mesi ma anche in questo caso il suo nome non è presente tra i credits finali dell'avventura di Samus.

Un portavoce di MercurySteam ha risposto chiaramente in merito: "la politica interna dello studio prevede che solamente chi ha contributo ad almeno il 25% dello sviluppo totale del progetto. Ci sono però delle eccezioni per chi ha contribuito in maniera significativa anche sotto la percentuale indicata."

La dichiarazione dello studio spagnolo ha suscitato non poche polemiche su forum e social sottolineando come si tratti di un comportamento poco limpido e non rispettoso del lavoro dello staff, dal momento che alcuni membri sono stati esclusi dai credits pur avendo effettivamente dato il proprio contributo alla nascita e all'evoluzione del gioco.