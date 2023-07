Metroid Dread, MercurySteam parla di Nintendo: 'una delle migliori esperienze di sviluppo'

Metroid Dread è una delle saghe videoludiche più longeve di sempre, la quale è giunta ancora sotto la luce dei riflettori con un progetto che strizzava l'occhio a chi desiderava tornare alla caccia di alieni nei panni dell'eroina Samus Aran, complice la mancanza di Metroid Prime 4.

Metroid Dread avrà un seguito? Secondo un insider è in sviluppo un nuovo episodio 2D: il rumor che ha aperto le danze di un 2023 all'insegna del gaming è stato questo, seppur l'ulteriore ritorno della mascotte Nintendo sia tutt'altro che a vista d'occhio. Ciò nonostante, la giornata di ieri è stata molto importante per la produzione targata Nintendo: MercurySteam ha rilasciato alcune dichiarazioni circa lo sviluppo di Metroid Dread, entrando nei dettagli della collaborazione con la Grande N e raccontando al mondo intero un'esperienza di sviluppo estremamente positiva e non caotica.

Ad aver reso pubbliche le suddette informazioni è stato il CEO della software house, Enric Álvarez, nel corso di un'intervista. "[...] Hanno un'etica del lavoro imbattibile e sono aperti all'accettazione di nuove idee e a provarle. Anche noi eravamo desiderosi di lasciare la nostra impronta sul franchising e non abbiamo mai smesso di suggerire e proporre nuove idee. Molte di esse sono finite nel prodotto finale; quindi, siamo molto orgogliosi della collaborazione tra noi e Nintendo".

Le parole di elogio del CEO di MercurySteam terminano con l'affermazione che per il team è stata "una delle migliori esperienze di sviluppo che potessimo mai sognare", andando a sottolineare il clima lavorativo più che positivo a cui la casa di Kyoto ha dato vita nel desiderio di riportare in auge il brand di Metroid con un capitolo 2.5D.