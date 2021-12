Metroid Dread è il miglior gioco del 2021 per il Time: ecco la Top 10

L'anno volge al termine ed è tempo di tirare la somme: la prestigiosa rivista Time ha stilato una classifica con quelli che, secondo la sua redazione, rappresentano i migliori videogiochi usciti nel corso del 2021. Ad occupare la prima posizione è un'esclusiva per Nintendo Switch.

È stato un anno incredibilmente difficile per il mondo dei videogiochi, hanno fatto notare Eliana Dockterman, Patrick Lucas Austin e Alex Fitzpatrick nella loro introduzione. Numerosi titoli hanno subito dei ritardi a causa della pandemia, mentre diverse realtà stanno fronteggiando delle gravi accuse di molestie e comportamenti scorretti nei confronti delle dipendenti. Activision-Blizzard, denunciata dal California Department of Fair Employment and Housing, sembra essere quella messa peggio, ma anche Ubisoft e Riot Games hanno ricevuto accuse del genere.

La qualità, per fortuna, non è mancata, come dimostrano i dieci videogiochi che occupano la Top 10 stilata dal Time. Il migliore in assoluto secondo la redazione statunitense è stato Metroid Dread: l'esclusiva per Nintendo Switch sviluppata da MercurySteam, premiata come miglior action-adventure ai Game Awards 2021, ha messo dietro titoli del calibro di Forza Horizon 5, Halo Infinite, Deathloop e anche It Takes Two, che durante lo show di Geoff Keighley è stato eletto Game of the Year.

Time | Top 10 del 2021

Metroid Dread Inscryption Forza Horizon 5 Chicory: A Colorful Tale Hitman III Returnal Halo Infinite Deathloop Sable It Takes Two

"Dopo oltre una decade senza un vero gioco di Metroid, Samus è tornata in grande stile. [...] Dread, che il produttore di lunga data Yoshio Sakamoto ha covato per quasi due decadi, è spesso legittimamente spaventoso - anche se non ai livelli di Alien Isolation - e un delizioso ritorno per un franchise classico e amato", ha scritto Firtzpatrick.

Siete d'accordo con la classifica stilata dal Time? Già che ci siete, leggete anche la nostra recensione di Metroid Dread per scoprire cosa ne pensiamo dell'esclusiva Switch.