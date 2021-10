Metroid Dread è il miglior lancio di sempre per la serie Nintendo nel Regno Unito

Metroid Dread sembra aver riscosso un buon successo in Gran Bretagna diventando di fatto il gioco della serie con il miglior lancio di sempre nel paese, superando Metroid Prime 3 Corruption per Wii apparentemente con un buon margine e senza considerare i download digitali.

Non ci sono ancora numeri precisi ma stando a quanto riportato da Christopher Dring di GamesIndustry, Metroid Dread è il quinto miglior lancio dell'anno su Nintendo Switch dietro a Super Mario 3D World + Bowser's Fury, The Legend of Zelda Skyward Sword, Monster Hunter Rise e New Pokemon Snap.

Sicuramente un buon risultato per un franchise che non ha mai generato i numeri delle serie citate poco sopra e che con Dread sembra aver abbracciato un pubblico più vasto rispetto al passato. I dati sulle vendite come detto non sono ancora noti e non è chiaro se Metroid Dread abbia esordito al primo posto della classifica britannica oppure no, difficile pensare che Samus riesca a battere FIFA 22 ma è ancora presto per pronunciarsi in merito, ne sapremo di più nelle prossime ore.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Metroid Dread per Nintendo Switch ricordandovi che il gioco è già disponibile in Europa dallo scorso 8 ottobre in formato fisico e digitale.