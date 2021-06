Metroid Dread: mostrata la Special Edition, ecco i contenuti

Dal Nintendo Direct dell'E3 2021 è arrivata una grande sorpresa per i fan di Samus Aran: Metroid Dread è stato annunciato con data d'uscita, e si tratta del primo capitolo inedito della serie 19 anni dopo il debutto di Metroid Fusion.

Per l'occasione Nintendo ha mostrato anche la Special Edition che accompagnerà l'edizione standard sugli scaffali dei negozi fisici a partire dall'8 ottobre 2021 su Nintendo Switch. L'edizione speciale verrà distribuita in formato steelbook contenente un artbook e delle cartoline raffiguranti tutti e cinque i capitoli bidimensionali della serie, partendo dal primissimo Metroid uscito originariamente nel 1986 e passando per Metroid II: The Return of Samus, Super Metroid e Metroid Fusion, per poi concludere con il nuovo arrivato. Il gioco proporrà un misto di grafica tridimensionale e gameplay 2D in puro stile Metroidvania come da tradizione nella serie.

Il debutto nei negozi sarà accompagnato anche da un'apposita coppia di nuovi Amiibo raffiguranti Samus ed E.M.M.I., il temibile robot che insegue l'amata cacciatrice di taglie nel corso del trailer di annuncio. Nel frattempo il director Yoshio Sakamoto ha parlato dello sviluppo di Metroid Dread, rivelando molti dettagli in più su un titolo annunciato per la prima volta molti anni fa per poi sparire dai radar. Ma adesso mancano solo pochi mesi al debutto ufficiale su Switch.