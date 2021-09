Metroid Dread: Nintendo mostra l'evoluzione di Samus dal 1986 ad oggi

Metroid è una delle proprietà intellettuali di Nintendo più apprezzate dai fan, i quali giocano le avventure di Samus Aran dalla pubblicazione del primo capitolo della serie nell'ormai lontano 1986 e non vedono l'ora di provare il nuovo Metroid Dread. A tal proposito, l'azienda di Kyoto ha pubblicato sui social degli scatti dedicati al personaggio.

Grazie ad una serie di immagini che Nintendo of Europe ha postato su Twitter, è possibile notare come la giovane cacciatrice di taglie si sia evoluta nel tempo, notando anche le modifiche apportate nei vari capitoli alla sua tuta. Si tratta di un'iniziativa molto interessante che permette anche a chi non ha giocato tutti i capitoli dell'IP Nintendo di scoprire com'erano fatte le armature di Samus Aran nei precedenti capitoli e, ad esempio, di osservare i particolari dettagli della sua corazza in Metroid Fusion, il vecchio episodio per Game Boy Advance pubblicato nel 2002.

Prima di lasciarvi al lungo elenco di tweet con le immagini dedicate a Samus, vi ricordiamo che l'uscita di Metroid Dread è fissata al prossimo 5 ottobre 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. In attesa del gioco, vi suggeriamo di dare un'occhiata al nuovo video di Metroid Dread contenente tanti dettagli sul gameplay. Chi vuole invece saperne di più sulla storia può scoprire l'identità del principale antagonista di Samus in Metroid Dread.