Metroid Dread: Nintendo rivela nel dettaglio creature e scenari del Pianeta ZDR

Metroid Dread viaggia sempre più veloce verso il suo esordio, fissato per l'8 ottobre 2021 su Nintendo Switch. I fan fremono dalla voglia di vestire nuovamente i panni di Samus Aran in una nuova avventura bidimensionale, e Nintendo placa la loro attesa fornendo regolarmente nuove informazioni sui contenuti del gioco.

Attraverso l'ultimo Metroid Dread Report la casa di Kyoto offre tanti nuovi dettagli sulle ambientazioni e i nemici che popolano il Pianeta ZDR dove è ambientato il prossimo episodio della serie. Il Report contiene spoiler sul mondo di gioco, dunque chi non volesse anticiparsi nulla proceda nella lettura con cautela.

La missione di Samus inizia ad Artaria, il livello più basso del pianeta nonché area dalle basse temperature di dimensioni piuttosto ampie, abitata da creature quali i Ply, i Muzby e i Kladia, quest'ultimi esseri inoffensivi che tuttavia possono arrecare danni se toccati. Si prosegue con Kataris, zona sommersa da magma (fonte energetica principale di ZDR) e popolata da esseri quali i Vulkran, gli Obsydomithon rocciosi e i robot Autclast. A Dairon, sito di ricerca biologica, la nostra eroina dovrà vedersela con vari nemici meccanici quali gli Autsharp, gli Autsniper e gli Armadigger, mentre lo scenario acquatico di Burenia la vedrà fronteggiare mostri marini come i Batalloon, i Dizzean e gli Slaaga.

Si prosegue con la foresta sotterranea di Ghavoran, popolata da creature simili ad insetti quali gli Hecathon, gli Yampa e i Quetzoa. E si arriva infine a Ferenia, che custodisce antiche rovine di un santuario utilizzato tempo prima dai Chozo, e che resta avvolto sostanzialmente nel mistero. Come da tradizione nella serie, dunque, anche Metroid Dread avrà moltissimo da offrire tra scenari e mostri da combattere, per un'avventura che si prospetta molto corposa e ricca di sorprese.

Nel frattempo è stato confermato il rinvio per gli Amiibo di Metroid Dread, previsti adesso per il 5 novembre 2021. Negli scorsi mesi, inoltre, Nintendo ha confermato che Metroid Dread non sarà la fine della serie bidimensionale, lasciando la porta aperta per ulteriori episodi in futuro.