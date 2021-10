Metroid Dread per Nintendo Switch: arriva la demo sull'eShop

Giusto in tempo per Halloween, Nintendo ha pubblicato la demo giocabile di Metroid Dread per Nintendo Switch sull'eShop. La versione dimostrativa vi permetterà di provare con mano una piccola porzione della nuova avventura di Samus.

Al momento la demo di Metroid Dread non è ancora disponibile in Italia ma lo sarà nelle prossime ore con l'aggiornamento settimanale del Nintendo eShop previsto per oggi pomeriggio. I contenuti non sono stati resi noti ma quest'ultima dovrebbe permettere di giocare il primo livello completo di Metroid Dread, mentre non sappiamo se sarà possibile o meno conservare ed importare i salvataggi nel gioco completo.

Uscito lo scorso 8 ottobre insieme a Nintendo Switch OLED, Metroid Dread ha riscosso un buon successo raggiungendo la Top 10 delle classifiche di vendita in molti paesi come Giappone, Gran Bretagna e Italia, nel Regno Unito Metroid Dread è il gioco della serie con il miglior lancio di sempre.

Nei giorni scorsi Nintendo ha pubblicato una patch di Metroid Dread che risolve un grave bug che in alcuni casi portava il gioco al freeze e successivo riavvio, con conseguente perdita dei progressi non ancora salvati. Questo problema è stato ora risolto e dunque vi consigliamo di scaricare subito l'aggiornamento e nel caso non abbiate ancora il gioco, la demo gratis dall'eShop.