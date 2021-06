Metroid Dread per Nintendo Switch: preordini aperti su Amazon

Dopo la conferenza del 15 giugno da parte di Nintendo, Amazon apre i preordini di Metroid Dread, gioco in arrivo l'8 ottobre in esclusiva per Nintendo Switch.

Il gioco è preordinabile a 59,99 euro al prezzo minimo garantito, che vi permette di risparmiare se Amazon abbassa il prezzo del preordine: prenotando subito e senza fare più nulla, al momento della spedizione Amazon vi addebiterà il prezzo più basso che il gioco ha ottenuto dal momento del vostro ordine a quello della spedizione.

Clicca qui per preordinare Metroid Dread su Amazon Italia

Metroid Dread è il seguito di Metroid Fusion, l'ultimo capitolo in 2D uscito 19 anni fa, Il titolo proporrà un misto di grafica tridimensionale e gameplay 2D in puro stile Metroidvania come da tradizione nella serie. Sono inoltre stati aggiunti su Amazon i preordini di altri titoli di rilievo presentati da Nintendo, come per esempio WarioWare: Get It Together a 49,99 euro con data di uscita 10 settembre, Mario party Superstars a 59,99 euro atteso per il 29 ottobre, Shin Megami Tensei V a 59,99 euro in uscita il 12 novembre e Advance Wars 1 + 2: Re-Boot Camp a 59,99 euro con uscita fissata per il 3 dicembre.

Per risparmiare ulteriormente, vi segnaliamo che possono essere applicate anche altre promozioni di Amazon, come per esempio la possibilità di ricevere un buono da 8 euro solamente caricando la prima foto su Amazon Photos, 6 euro ricaricando l'account Amazon di almeno 90 euro o 5 euro di buono sconto solamente guardando almeno 5 minuti di un film o una puntata di una serie TV.