Metroid Dread, ma non solo: ecco tutta la storia di Samus Aran!

Quest'anno, i giocatori hanno potuto fare ritorno nell'universo della serie Nintendo grazie alla pubblicazione di un'avventura 2D completamente inedita: Metroid Dread, di Mercury Steam.

Con l'esclusiva Nintendo Switch, la software house ha portato a termine un arco narrativo protrattosi per decenni, tra parassiti alieni, missioni intergalattiche e colpi di scena. Nel tempo, il personaggio di Samus Aran è stato dunque protagonista delle più disparate vicissitudini, con la cacciatrice di taglie costantemente in viaggio tra i luoghi più remoti e pericolosi dell'intero universo conosciuto.

Ma non solo: ad ampliare l'immaginario della serie Metroid ci ha infatti pensato la sua declinazione in tre dimensioni. Dopo l'iniziale trilogia, Metroid Prime 4 è al momento in sviluppo presso la sede di Retro Studios, team di sviluppo texano dimostratosi più volte degno della fiducia di Nintendo. In attesa di poter finalmente vedere lo shooter in azione su Nintendo Switch, abbiamo colto l'occasione dell'arrivo di Metroid Dread per volgere lo sguardo al passato e ripercorrere l'intera storia della saga e di Samus Aran.



Come sempre, trovate il ricco filmato dedicato direttamente in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione! A decenni di distanza dal Day One della saga, qual è oggi il vostro capitolo preferito di Metroid?