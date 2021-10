Metroid Dread: un'ora di gameplay solo per gli abbonati al nostro canale Twitch

Quest'oggi abbiamo pubblicato la recensione di Metroid Dread (e la recensione di Nintendo Switch OLED) ma non solo perché sul nostro canale Twitch vi abbiamo mostrato anche un'ora di gameplay della nuova avventura di Samus.

Potete vedere la replica del gameplay di Metroid Dread su Twitch o nel player qui sotto ma solo se siete abbonati al nostro canale. Come saprete dal 4 ottobre abbiamo interrotto il caricamento delle repliche su Everyeye On Demand, le repliche sono disponibili dunque solo su Twitch per gli abbonati al canale mentre le trasmissioni in diretta sono (e resteranno) accessibili gratis a tutti. Occasionalmente caricheremo le dirette con un forte contenuto editoriale anche sul canale YouTube di Everyeye.

Su Twitch abbiamo provveduto ad una miglior organizzazione delle repliche, ora suddivise in raccolte per genere e mese, così da rendere più semplice e immediata la ricerca degli show di vostro interesse. Quanto costa l'iscrizione al canale? Potete supportare Everyeye.it abbonandovi al prezzo di 3.99 euro al mese, la sottoscrizione è GRATIS per gli iscritti ad Amazon Prime, senza vincoli o obblighi di nessun tipo e ogni mese potrete decidere liberamente di revocare il vostro supporto.

Tutti gli iscritti avranno accesso alle repliche dei programmi, potranno vedere le dirette senza pubblicità e otterranno l'accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye.