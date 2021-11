Metroid Dread: la nuova patch aggiusta un bug legato al boss finale ed altri glitch

L'ultima avventura di Samus Aran si aggiorna di nuovo. Dopo aver risolto un grande bug di Metroid Dread con il precedente update, Nintendo ne mette a disposizione un altro che porta una serie di piccole ma gradite migliorie.

Le correzioni introdotte con la patch 1.0.2 servono per eliminare alcuni bug e glitch che si verificavano in circostanze specifiche durante la partita. Uno di questi, seppur raro, impediva addirittura di sconfiggere il boss finale. Di seguito ecco tutti gli aggiustamenti introdotti:

Risolto i problemi di scorretta visualizzazione del conteggio del tempo giocato riprovando dopo un game over avvenuto contro uno specifico boss

Risolto il problema che costringeva il gioco a chiudersi colpendo un nemico congelato con lo Shine Spark in una determinata maniera.

Risolto il problema che comportava strani movimenti di Samus entrando in un Morph Ball Launcher

Risolto il problema in cui il boss finale poteva restare incastrato in un muro rendendo impossibile proseguire lo scontro

Risolto il problema che vedeva Samus bloccata addosso a un muro dopo aver sconfitto l'E.M.M.I. di Ferenia

Si tratta di problemi minori che non si sono verificati con frequenza costante, sebbene abbiano creato non pochi fastidi a tutti i giocatori che hanno avuto la sfortuna di incontrarli durante l'avventura. Se ancora non lo avete giocato, una demo di Metroid Dread è disponibile sul Nintendo eShop, così da farvi provare l'intrigante ritorno della serie alle due dimensioni.