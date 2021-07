Metroid Dread, Nintendo promette: 'Gli E.M.M.I. terrorizzeranno i giocatori'

Nintendo ha diffuso diversi nuovi dettagli sui nemici principali che Samus Aran si troverà ad affrontare in Metroid Dread, trattasi dei robot E.M.M.I. già visti nel trailer di annuncio durante il Nintendo Direct dell'E3 2021.

Gli E.M.M.I. pattugliano costantemente specifiche zone alla ricerca di possibili minacce. Se avvertono la presenza di Samus inizieranno a cercarla, per poi passare immediatamente all'attacco qualora dovessero riuscire a individuarla. Se la nostra cacciatrice di taglie viene individuata da uno di questi robot, l'area circostante viene isolata: il solo modo per fuggire è far perdere le proprie tracce oppure sconfiggere l'E.M.M.I. che presidia l'area. Per eliminarlo è necessario trovare l'Unità Centrale all'interno della zona e distruggerla, così da porre fine alla minaccia.

"Gli E.M.M.I. sono robot che appartengono alla Federazione Galattica, dunque teoricamente non sarebbero nemici di Samus. Tuttavia gli E.M.M.I. che Samus incontra la riconoscono come un nemico e iniziano ad inseguirla", spiega Nintendo, che sottolinea quale sarà la funzione più importante di questo nemico: "Crediamo che la mancanza di emozioni negli E.M.M.I. e la loro forza devastante daranno vita a una minaccia così grande da terrorizzare i giocatori". a Grande N assicura comunque che saranno presenti checkpoint nelle vicinanze di queste aree in modo da poter ritentare subito l'impresa in caso di precedente sconfitta.

In aggiunta, Nintendo fornisce alcuni utili suggerimenti per affrontare simili situazioni: "mantieni la calma e controlla sempre la mappa quando entri nelle aree degli E.M.M.I.", in modo così da avere un quadro chiaro dello scenario e studiare un piano di fuga in caso la situazione dovesse degenerare. Samus può inoltre contare su un'abilità speciale, chiamata Phantom Cloak, che finché sarà attiva renderà la nostra eroina invisibile e impedendole di produrre rumori con i suoi passi: un ottimo diversivo per evitare così di essere individuati da questi pericolosi robot.

Metroid Dread arriverà su Nintendo Switch il prossimo 8 ottobre. Se volete vedere il gioco in azione eccovi un video gameplay di Metroid Dread. Tra l'altro, l'annuncio di Metroid Dread ha trainato le vendite della serie su Wii U, facendo registrate un'impennata nelle vendite digitali dei precedenti capitoli.