Metroid Dread, la promessa di Nintendo: 'non sarà la fine della serie'

Mentre lo sviluppo di Metroid Prime 4 procede a pieno ritmo, i giocatori ansiosi di tornare nello spazio profondo in compagnia di Samus Aran non dovranno attendere troppo tempo.

Con il pubblico ancora in attesa di aggiornamenti dagli studi texani di Retro Studios, Nintendo ha infatti sfruttato il palco dell'E3 3021 per annunciare un'inedita avventura in 2D per la serie. Sequel perduto di Metroid Fusion, Metroid Dread raggiungerà il mercato videoludico addirittura a vent'anni di distanza dal suo predecessore.

In seguito al reveal, il producer Yoshio Sakamoto ha tenuto una ricca sessione di Q&A, recentemente riportata nella sua versione integrale dalla redazione di Famitsu, noto magazine giapponese. Grazie a quest'ultimo, trova ulteriore conferma il desiderio di Nintendo di continuare a supportare l'IP, a lungo rimasta in un cassetto in quel di Kyoto. Nel corso dell'intervista, Sakamoto ha infatti confermato che Metroid Dread chiuderà l'arco narrativo portato avanti in Metroid Fusion, ma non rappresenterà l'epilogo della saga nel suo complesso. "Non si tratta della fine della serie Metroid. - ha sottolineato il producer - Non vogliamo che accada, sono certo che i fan non lo desiderino, e ci auguriamo che non vediate l'ora di scoprire cosa arriverà con i prossimi episodi".

Con la speranza di vedere presto in azione anche Metroid Prime 4, Samus Aran tornerà a caccia a partire dal prossimo 8 ottobre 2021, data di uscita di Metroid Dread, ovviamente in esclusiva su Nintendo Switch.