Metroid Dread, rinvio per gli Amiibo: nuova data per Samus ed EMMI

A breve distanza dalla presentazione di un nuovo video gameplay di Metroid Dread, il colosso di Kyoto ha un'importante comunicazione per gli appassionati in attesa del ritorno di Samus Aran.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, i canali ufficiali di Nintendo Italia hanno comunicato che gli Amiibo dedicati al titolo non saranno disponibili in occasione del Day One. A causa di alcuni "ritardi nelle spedizioni", il doppio set contenente gli Amiibo raffiguranti gli E.M.M.I e Samus arriverà dunque sul mercato nostrano con alcune settimane di ritardo.



In tutta Europa e nel Regno Unito, la nuova data di lancio dei prodotti è ora fissata per il prossimo 5 novembre 2021. Fortunatamente, non è invece previsto alcun posticipo per l'uscita del gioco, con il Day One di Metroid Dread che resta fisso al prossimo 8 ottobre, in esclusiva su Nintendo Swtich.



In seguito all'annuncio, vi erano state alcune polemiche in merito ai bonus offerti dagli Amiibo di Metroid Dread, "accusati" di semplificare l'avventura Nintendo. La statuetta raffigurante la cacciatrice di taglie consente infatti di acquisire un bonus permanente per la propria salute, mentre gli E.M.M.I incrementano, sempre in maniera permanente, il limite massimo di missili trasportabili. A questi, si aggiungono poi ulteriori bonus, utilizzabili dai giocatori una volta al giorno.