Metroid Dread: Samus affronta una pericolosa minaccia nel nuovo trailer

Nel corso del pomeriggio Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Metroid Dread, la prossima esclusiva per la sua console ibrida che ripropone un gameplay bidimensionale.

Come si può intuire già dal titolo del trailer, che prende il nome di "La più grande minaccia mai affrontata da Samus", nel corso del filmato possiamo fare la conoscenza di un nuovo e misterioso nemico della cacciatrice di taglie. Sul pianeta ZDR ci imbatteremo infatti in un agile guerriero Chozo, appartenente ad una razza aliena quasi estinta e il cui obiettivo era quello di riportare la pace nell'universo. Il filmato non solo ci mostra a più riprese l'aspetto del nemico e brevi sequenze estratte dalla sua boss fight, ma consente anche di dare uno sguardo approfondito ad alcuni dei gadget che Samus può utilizzare per esplorare la mappa, tra i quali troviamo un utilissimo rampino che serve anche per trascinare oggetti e risolvere puzzle ambientali. Non manca inoltre una parte del video dedicata alla trasformazione della protagonista in una sfera, la quale non solo le permette di attraversare gli spazi più piccoli ma anche di distruggere una serie di ostacoli.

Prima di lasciarvi al trailer, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 8 ottobre 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Sapevate che Metroid Dread è il gioco per Switch più prenotato da GameStop USA?