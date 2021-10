Metroid Dread e una Samus silenziosa: la spiegazione di MercurySteam

Mentre Metroid Dread traina le vendite dei precedenti capitoli della serie Nintendo, il team di sviluppo della nuova avventura intergalattica di Samus Aran rivela alcuni interessanti retroscena sul titolo.

Nel corso di un'intervista concessa alla redazione di GameSpot, in particolare, Yoshio Sakamoto, producer dell'esclusiva Nintendo Switch, ha raccontato l'approccio adottato per dipingere lo stato emotivo della protagonista. Tradizionalmente poco loquace, in Metroid Dread Samus Aran appare ancor più taciturna del solito: una scelta ben precisa compiuta dagli autori di MercurySteam.

"In questo gioco, Samus parla a malapena. - conferma Sakamoto - La ragione per la quale ho deciso di procedere in questo modo è il tema alla base del gioco, ovvero la paura. Ho pensato che per trasmettere al meglio la situazione di Samus o ciò che lei sta pensando, sarebbe stato meglio non ricorrere alle parole o alla voce, ma affidarsi alla gestualità e alle immagini. Desidero che i giocatori si chiedano 'Cosa sta succedendo? Che cosa sta provando Samus in questo momento?'. Questa è la ragione per la quale ho scelto questo approccio per il gioco".



Con la missione intergalattica ora disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, ricordiamo agli aspiranti cacciatori di taglie spaziali che sulle nostre pagine potete trovare un'utile guida a Metroid Dread.