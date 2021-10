Metroid Dread sfida FIFA 22: l'esclusiva Nintendo sul podio nella Top 10 italiana

Se la scorsa settimana aveva visto FIFA 22 solo sul podio italiano, con il titolo calcistico che aveva agguantato prima, seconda e terza posizione, ora il dominio del gioco EA è scalfito dal nuovo Metroid Dread.

A confermarlo, sono le ultime statistiche di vendita diffuse da IIDEA (Italian Interactive Digital Entertainment Association). Come di consueto, l'associazione ha infatti pubblicato i dati relativi al mercato videoludico italiano. Per la settimana appena trascorsa, FIFA 22 si mantiene in testa alla classifica generale e console, nelle due versioni per hardware Sony.

Al terzo posto, tuttavia, debutta il nuovo Metroid Dread, che sorpassa così la versione Xbox One di FIFA 22. Interessante peraltro notare come tale risultato sia conseguito con le sole vendite retail, mentre le valutazioni commerciali per gli altri titoli in classifica includono anche le vendite digitali. Di seguito, i dati completi diffusi da IIDEA:

Mercato PC e console:

FIFA 22 - versione PlayStation 4; FIFA 22 - versione PlayStation 5; Metroid Dread;

Mercato PC:

FIFA 22; Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands; Back 4 Blood;

Mercato console:

FIFA 22 - versione PlayStation 4; FIFA 22 - versione PlayStation 5; Metroid Dread;

Interessante anche il debutto positivo dello shooter di Turtle Rock Studios, con la versione PC di Back 4 Blood che si aggiudica la medaglia di bronzo nel mercato di riferimento italiano.