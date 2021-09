Metroid Dread: uno sguardo agli scenari del pianeta ZDR nel video del Nintendo Direct

Non potendo assolutamente mancare all'appuntamento con il Nintendo Direct, i ragazzi di MercurySteam hanno mostrato un nuovo video di Metroid Dread pieno di informazioni sulle attività da svolgere e sulle aree da esplorare immergendosi nelle atmosfere del pianeta alieno ZDR in compagnia di Samus Aran.

Giunta sul posto per fronteggiare la pericolosa minaccia rappresentata dal Parassita X, Samus dovrà attraversare le viscere del pianeta e confrontarsi con degli esseri meccanici impazziti per completare quella che il produttore Yoshio Sakamoto ha descritto a più riprese come "l'avventura 2D di Samus Aran più letale di sempre".

Per poter abbattere i nemici che si annidano nel dedalo di cunicoli, stanze e labirinti di ZDR, la nostra intrepida alter-ego dovrà sfruttare tutta la sua esperienza come cacciatrice di taglie interplanetaria per acquisire nuove abilità e potenziare le tecniche apprese negli anni.

Prima di lasciarvi al video del Nintendo Direct, vi ricordiamo che Metroid Dread è previsto in uscita per il sempre più prossimo 8 ottobre in esclusiva su Nintendo Switch. In attesa del lancio, vi ricordiamo che su queste pagine potete approfondire gli aspetti legati al gameplay, alla narrazione e ai contenuti del nuovo action platform di MercurySteam leggendo lo speciale su Metroid Dread per Switch curato da Marco Mottura.