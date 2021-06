Metroid Dread in preordine su Amazon: l'esclusiva Nintendo è già un successo

Sono trascorsi solo pochi giorni dalla presentazione del primo trailer di Metroid Dread, eppure il nuovo capitolo 2D della serie Nintendo sembra essere già un successo.

Dopo addirittura dopo 19 anni di assenza dalla scena videoludica, la declinazione in due dimensioni della saga di Samus Aran tornerà a popolare Nintendo Switch il prossimo 8 ottobre 2021. Una circostanza che ha evidentemente entusiasmato gli appassionati della serie, che non hanno tardato nell'assicurarsi una copia del gioco. A renderlo evidente, sono i dati legati ai Best Seller di Amazon, che nella categoria Videogiochi includono proprio Metroid Dread.



Su Amazon USA, il sequel di Metroid Fusion è al momento il gioco più venduto, così come su Amazon UK. Il successo del titolo è tuttavia evidente anche nel nostro Paese, con Amazon Italia che pone Metroid Dread al terzo posto tra i giochi più venduti nella categoria Videogiochi, secondo soltanto a FIFA 21 e Minecraft.



Una partenza decisamente notevole per il titolo, dunque, che potete preordinare su Amazon al prezzo minimo garantito tramite il seguente link:

Per tutti i dettagli sul ritorno di Samus Aran, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima di Metroid Dread, redatta dal nostro Marco Mottura.