Metroid Dread batte tutti, è il gioco per Switch più prenotato da GameStop USA

GameStop Corporation ha inviato una email ai propri clienti rivelando quali sono i dieci giochi per Nintendo Switch più prenotati online e nei negozi della catena (negli USA) a partire dallo scorso 8 giugno ad oggi.

La Top 10 potrebbe stupire molti dal momento che al primo posto troviamo Metroid Dread, capace di superiore Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente Double Pack, comunque saldamente al secondo posto. Segue Mario Party Superstars che completa così il podio.

Giochi Switch più prenotati

Metroid Dread Pokemon Diamante Lucente e Perla Splendente Double Pack Mario Party Superstars Leggende Pokemon Arceus Shin Megami Tensei V Pokemon Diamante Lucente WarioWare Get It Together! Doki Doki Literature Club Plus Sonic Colors Ultimate Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp

A ridosso del podio troviamo Leggende Pokemon Arceus seguito da Shin Megami Tensei V, Pokemon Diamante Lucente, WarioWare Get It Together!, Doki Doki Literature Club Plus, Sonic Colors Ultimate di SEGA e Advance Wars 1+2 Re-Boot Camp.

Sembra insomma che Metroid Dread stia riscuotendo un buon successo con i preorder, a testimonianza di come il pubblico Nintendo abbia ancora fame delle avventure di Samus. Annunciato come gioco per Nintendo DS nel 2004, Metroid Dread è scomparso dai radar per oltre 15 anni per poi tornare a mostrarsi all'E3 2021, con uscita prevista per l'8 ottobre insieme a Nintendo Switch OLED.