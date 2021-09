Metroid Dread: tanti nuovi dettagli sul gioco e sulle prestazioni con Switch OLED

In attesa di poter provare la versione finale, abbiamo avuto l'opportunità di provare per qualche ora Metroid Dread, la nuova esclusiva Nintendo Switch dalle atmosfere horror.

Come avrete già letto nel nostro provato di Metroid Dread a cura di Francesco Fossetti, il titolo unisce alle meccaniche consolidate della serie Nintendo anche un particolare sistema che per certi versi ricorda quanto visto in giochi horror come Alien Isolation, nei quali il giocatore si ritrova a dover scappare da pericolose creature che non possono essere in alcun modo eliminate. Ci riferiamo ovviamente agli E.M.M.I. (Extraplanetary Multiform Mobile Identifier), creature robotiche a quattro zampe dalle quali è meglio che Samus Aran stia alla larga. Per il resto ci troviamo di fronte ad un classico episodio 2D della serie, con numerose possibilità offerte in termini di movimento e i classici power-up che aprono l'accesso a nuove aree della mappa prima inaccessibili.Va inoltre precisato che la nostra prova è avvenuta su Nintendo Switch OLED, nuovo modello della console identico nell'hardware ma con uno schermo rinnovato che permette al gioco di essere visivamente più attraente in modalità portatile.

