Metroid Dread: un nuovo teaser per celebrare i 35 anni delle avventure di Samus

Buon compleanno Samus Aran. Esattamente 35 anni fa, il 6 agosto del 1986, il primo capitolo di Metroid faceva il suo esordio in Giappone su Famicom Disk System, per poi arrivare un anno dopo anche in occidente sullo storico NES.

Il miscuglio di azione, avventura, fasi platform e libertà d'esplorazione decreteranno il successo dell'iconico capostipite, perfezionato sempre di più negli anni successivi grazie a vari seguiti. Tra questi uno dei più illustri è il mai dimenticato Super Metroid, uscito su Super Nintendo nel 1994 e ancora oggi ritenuto uno dei più grandi videogiochi mai realizzati da Nintendo. Dopo aver saltato l'epoca del Nintendo 64, il brand rinasce su GameCube abbracciando per la prima volta le tre dimensioni grazie a Metroid Prime, primo titolo di una nuova serie immediatamente entrata nel cuore degli appassionati. La saga 3D è da anni ferma, ma Nintendo sta lavorando duro su Metroid Prime 4, annunciato durante l'E3 2017 ma da allora sparito dai radar.

Nel frattempo tutti i fari sono puntati su Metroid Dread, il quinto capitolo della serie 2D in arrivo su Nintendo Switch l'8 ottobre 2021. Proprio in concomitanza con l'importante anniversario Nintendo ha diffuso un nuovo video teaser della prossima avventura di Samus che alimenta ancora di più la grande attesa verso la prima avventura bidimensionale inedita dai tempi di Metroid Fusion per GBA. Aspettando il nuovo gioco, e per celebrare ulteriormente il trentacinquesimo anniversario del franchise, ecco qual è il miglior gioco di Metroid.