Metroid Dread, il nuovo trailer ha una data: sempre più misteri per Samus

Con la promessa di non rendere Metroid Dread l'ultimo capitolo della serie, Nintendo sembra avere in cantiere un roseo futuro per la saga sci-fi che vede protagonista Samus Aran.

Tra i progetti già confermati troviamo ovviamente Metroid Prime 4, il cui sviluppo è tuttavia - come noto - ripartito da zero contestualmente all'affidamento del gioco al team di Retro Studios. Al momento, gli appassionati della serie possono tuttavia attendere il ritorno dell'universo 2D dell'IP, con la pubblicazione di Metroid Dread che dista ormai solamente un paio di mesi.

In vista del debutto del gioco, il team di Nintendo ha messo sul tavolo una serie di nuovi misteri. In un report dedicato allo sviluppo, è stato infatti presentato un nuovo video dedicato a Metroid Dread, all'interno del quale Samus sfoggia due armature molto differenti. La ragione per questo cambio d'abito interstellare sarà tuttavia spiegata soltanto prossimamente, con la pubblicazione di un nuovo trailer di Metroid Dread. Quest'ultimo, si conferma, diverrà disponibile il prossimo 27 agosto 2021. Al momento, non è chiaro se in questa data potremo assistere ad un nuovo Nintendo Direct, oppure se - semplicemente - Nintendo renderà disponibile il solo filmato dedicato a Samus Aran.

Metroid Dread, lo riordiamo, sarà disponibile dal prossimo 8 ottobre 2021, in esclusiva su Nintendo Switch.